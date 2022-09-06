Москва, 6 сентября, 2022, 13:45 — ИА Регнум. ВСУ не прекращают попыток атаковать на отдельных участках николаево-криворожского направления. Об этом 6 сентября заявили в Министерстве обороны России. В свою очередь российские военные наносят удары по подразделениям киевских боевиков.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ. В районах населённых пунктов Висунск, Явкино, Березнеговатое и Червонополье поражены живая сила и военная техника в пунктах временной дислокации 61-й пехотной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 17-й танковой бригады ВСУ», — говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Также уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районе Великое Артаково Николаевской области.

«Всего за сутки на николаево-криворожском направлении противник потерял 12 танков, 11 боевых машин пехоты и восемь других бронированных машин, шесть пикапов с крупнокалиберными пулемётами и более 210 военнослужащих», — добавили в Минобороны России.

Читайте также: Минобороны РФ заявило о безуспешных попытках ВСУ закрепиться в наступлении

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России заявили о безуспешных попытках киевского режима закрепиться на отдельных участках на николаево-криворожском направлении.

Ранее по теме: В Херсоне заявили о сокрытии Киевом реальных потерь в рядах ВСУ