Москва, 6 сентября, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Современный Европейский союз во многом напоминает «поздний СССР». Об этом 6 сентября сообщил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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Причем аналогии можно проследить не только в низком качестве управленческих решений, но и в экономической плоскости.

«Какие бы оптимистические заявления не делали бы лидеры, мол пережили лето, переживем и зиму, но ряд стран ЕС напоминают наш поздний СССР — те же проблемы, рост цен и пресловутый дефицит туалетной бумаги», — сказал Коротченко.