Вашингтон, 6 сентября, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Постановщик сиквела «Шазама!» Дэвид Ф. Сандберг раскрыл статус фильма. Об этом пишет портал Comicbook.

Цитата из к/ф «Шазам!». Реж. Дэвид Ф. Сандберг. 2019. США

«Я слышал разговоры о том, что «Шазам! 2» дорабатывается, так вот, это неправда. Версия одобрена, сейчас мы занимаемся монтажом, спецэффектами, цветокоррекцией, сводим всё воедино. Все абсолютно счастливы и довольны тем, что получилось, и мы не собираемся что-то переделывать только потому, что дата премьеры чуть сдвинулась вперёд. Боссы посчитали, что дата релиза, которая раньше числилась за «Акваменом 2» теперь больше подходит нам, поэтому и произошли эти передвижения. Однозначно больше никаких дополнительных съёмок», — заявил режиссёр. Премьера «Шазама! 2» запланирована на 17 марта 2023 года.

Напомним, в июле 2022 студия Warner Bros. внесла изменения в прокатный график, вследствие чего премьера сиквела «Шазама!» была перенесена с декабря 2022 года на март 2023-го. Также дату выхода сменил кинокомикс «Аквамен 2» — теперь лента выйдет в прокат 25 декабря 2023 года.