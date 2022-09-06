Санкт-Петербург, , 14:02 — REGNUM Водителя легкового автомобиля, которого выбросило на проезжую часть в утреннем ДТП на Московском шоссе Петербурга, переехал другой автомобиль. В результате этого пострадавший погиб, сообщили 6 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Смертельное ДТП на Московском шоссе в Петербурге (цитата группы «ВК» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб) vk.com/spb_today

ДТП произошло 6 сентября около 05:40 мск на Московском шоссе, у дома 50. По словам очевидцев, водитель Lada Vesta и еще один автомобилист «соревновались» на полупустой дороге. В какой-то момент водитель «Лады» выехал на обочину, чтобы опередить впереди идущий грузовой автомобиль «Валдай», не справился с управлением, и машина опрокинулась на бок.

«24-летний водитель вылетел через лобовое стекло на проезжую часть. Мужчину тут же переехал неустановленный автомобиль, который скрылся с места ДТП. В результате водитель автомобиля «Лада» от полученных телесных повреждений скончался на месте», — рассказали в Главке.

По факту ДТП проводится проверка. Приняты меры к установлению водителя, совершившего смертельный наезд на человека.

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