Пхеньян, 6 сентября, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад и глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси направили поздравительные телеграммы северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну в преддверии 74-й годовщины основания КНДР. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

А президент Палестины Махмуд Аббас, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и другие представители стран, имеющие свои представительства в КНДР, направили Ким Чен Ыну корзины с цветами.

Известно, что 1 сентября северокорейский лидер направил ответные телеграммы президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и президенту Палестины Махмуду Аббасу.

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