Баку, , 13:38 — REGNUM Приграничные позиции вооружённых сил Азербайджана в последнее время подвергаются интенсивным обстрелам с армянской стороны. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба минобороны Азербайдажана.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вечером 5 сентября подразделения вооружённых сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Йухары Шорджа и Азизли Басаркечярского района, на государственной границе, подвергли обстрелу из различных видов стрелкового оружия позиции нашей армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Зивель и Йеллиджа Кяльбаджарского района», — говорится в сообщении.

В минобороны заявили, что азербайджанская сторона каждый раз принимала соответствующие меры. Всю ответственность за ситуацию Баку возлагает на Ереван.

Напомним, в конце июля накалялась ситуация на линии разграничения в Нагорном Карабахе. В итоге в начале августа азербайджанская армия нанесла ряд ударов по позициям армии обороны Арцаха. С азербайджанской стороны сообщили об одном убитом, с карабахской — о двоих.

Читайте ранее в этом сюжете: Армения опровергла обвинения в обстреле военных позиций Азербайджана