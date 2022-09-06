Бухарест, 6 сентября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Президент Румынии Клаус Йоханнис специальным распоряжением отправил в отставку двух высокопоставленных судей, известных своей антикоррупционной деятельностью. Об этом 6 сентября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Румынии

Согласно официальной информации, речь идет о Серджиу Бушке и Стелиане Горняну.

«Эти судьи уходят «на заслуженный отдых по достижении пенсионного возраста», — говорится в заявлении администрации главы румынского государства.

При этом ранее ни Бушка, ни Горняну не подавали прошения об освобождении от занимаемых должностей.

Ранее оба судьи вынесли несколько громких приговоров по делам об «отмывании денег» в высших эшелонах румынской власти.