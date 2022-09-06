Кош-Агачский район, Алтай, 6 сентября, 2022, 13:38 — ИА Регнум. В Кош-Агачском районе Республики Алтай возбуждено уголовное дело по факту избиения малолетнего ребёнка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, потерпевшую доставили в больницу ночью 5 сентября.

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По данным следствия, в тот вечер между сожителями в селе Кокоря на фоне алкогольного опьянения произошла ссора, в ходе которой 33-летний мужчина начал избивать женщину. Последняя выбежала из дома, однако разъярённый мужчина попытался вернуть её.

«[Он] схватил спящую в доме 3-летнюю дочь последней, вынес ребёнка на улицу и, призывая сожительницу вернуться в дом, не менее 3 раз с силой ударил малышку о землю, в результате чего причинил последней множественные телесные повреждения в виде сочетанной травмы головы и тела», — отметили в ведомстве.

Затем подозреваемый вернулся в дом, положил ребёнка на диван и сбежал. У девочки врачи диагностировали перелом черепа и закрытую черепно-мозговую травму. Мужчину правоохранители нашли спустя несколько часов на одной из животноводческих стоянок.

К настоящему времени ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего, опасного для жизни человека. Обвиняемый признал свою вину. Тем временем, следователи проверяют условия проживания других детей женщины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чойском районе задержали местного жителя по подозрению в жестоком убийстве жены. Тело женщины он сбросил в выгребную яму туалета. В результате сиротами остались четыре ребёнка потерпевшей.

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