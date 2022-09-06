Амман, 6 сентября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Контингент Саудовской Аравии присоединился к учениям «Стремительный лев», которые проходят на территории Иордании. Об этом 6 сентября сообщает официальное информационное агентство SPA.

@modgovksa Вооружённые силы Саудовской Аравии

По данным журналистов, вооруженные силы Саудовской Аравии на учениях представлены подразделениями, сухопутных войск, ВВС, военно-морских сил и противовоздушной обороны.

Отмечается, что саудовские войска планируют обменяться опытом с представителями вооружённых сил из 27 стран-участниц учений в таких сферах как угроза терроризма, а также — применение оружия массового поражения различных типов и угрозы кибербезопасности.

Параллельно с этим, отмечает агентство, вооружённые силы Саудовской Аравии проводят учения совместно с силами Корпуса морской пехоты США. Манёвры направлены на отработку высадки морского десанта и отработку организации снабжения вооружённых сил.