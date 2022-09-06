Владивосток, 6 сентября, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Уголь из Амурской области намерены отправлять в Китай конвейером. Соглашение о его строительстве подписали 6 сентября Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, АО «Центр развития портовой инфраструктуры» и «Корпорация Сюань Юань» на полях VII Восточного экономического форума, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе КРДВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Читайте также: Якутия и Приамурье договорились на VII ВЭФ построить новую дорогу в Китай

Конвейер намерены создавать на базе угольного терминала в Амурской области. Отправлять грузы по нему будут через реку Амур в городской округ Хэйхэ провинции Хейлунцзян. В населённом пункте Китая в свою очередь построят терминал для приёма товаров.

Ожидается, что ежегодно в Китай по конвейеру будут отправлять порядка 15 млн тонн угля. Стоимость реализации проекта оценили в 20 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, лес и полезные ископаемые из Якутии намерены отправлять на экспорт по железнодорожному мосту, который соединит Сковородинский район Амурской области с городом Мохэ в Китае. Главы регионов Айсен Николаев и Василий Орлов обсудили строительство перехода Восточном экономическом форуме.