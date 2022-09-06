Париж, , 13:36 — REGNUM После того, как президент Франции Эммануэль Макрон трижды объяснил за последние месяцы, что Франция «не на войне», теперь придерживается совершенно иной точки зрения и использует воинственную риторику для мобилизации перед лицом энергетического кризиса, передает BFM TV.

Эммануэль Макрон

«Мы находимся в состоянии войны. В состоянии энергетической войны», — заявил президент Франции.

Франция и весь европейский континент готовятся к зиме без российского газа.

Если за последние недели ситуация почти не изменилась, то тон главы французского государства сильно изменился. «Мы не на войне», — повторял Макрон 2 марта, 11 марта и 9 мая, рисуя очень мрачную картину перспектив.

Как сообщало ИА REGNUM, французская компания Total предоставляет скидку в размере 20 евроцентов за литр топливо, которая суммируется со скидкой правительства.

Читайте ранее в этом сюжете: На заправках Total во Франции закончилось топливо из-за скидок компании