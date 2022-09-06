Москва, , 13:33 — REGNUM Москва требует разъяснений по поводу реакции главы евродипломатии Жозепа Борреля на характеристику России как как фашистского государства. Об этом 6 сентября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Таиланда в Москве.

Сергей Лавров Министерство иностранных дел Российской Федерации

«Он не просто не стал спорить с депутатом, который позволил себе подобные непозволительные высказывания. Господин Боррель сказал: у нас пока нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и фашистский режим», — заявил Лавров.

«То есть цель не подвергается сомнению, просто плана ещё конкретного не придумали», — указал он.

По его словам, в России будем добиваться полной ясности по этому инциденту, при том что офис Борреля тут же опроверг эти сообщения, ссылаясь на неточность перевода в ходе конференции.

«Господин Боррель, который худо-бедно всё-таки какой-никакой, а формально глава дипломатии Евросоюза — но он о дипломатических методах уже давно не говорит, а постоянно требует то победить Россию на поле боя, то нарастить поставки вооружений на (киевскому режиму) таким образом, чтобы не делать каких-либо пауз в этой военной кампании», — подчеркнул он.

«Мы запросили в офисе Борреля стенограмму выступления на испанском языке, нам её не дают. Мы будем добиваться полной ясности, и если мы сегодня не получим эту стенограмму на испанском, мы сделаем соответствующие выводы», — указал Лавров.

5 сентября глава евродипломатии Жозеп Боррель, отвечая на вопрос о конкретных шагах против «фашистской России», не стал спорить с такой формулировкой в адрес России и повторил данный термин.