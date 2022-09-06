Вашингтон, , 13:30 — REGNUM Американский режиссёр Стивен Спилберг («Поймай меня, если сможешь») и британский актёр Майк Райлэнс («Шпионский мост») планируют снять исторический сериал. Об этом 6 сентября сообщило издание Deadline.

Стивен Спилберг на съемках Индианы Джонса

«Это исторический проект о том, что произошло в американской истории», — рассказал Райлэнс. В то же время детали будущего шоу пока что держатся в секрете.

Напомним, недавно хоррор «Целиком и полностью» режиссёра режиссёра Луки Гуаданьино получил восьмиминутные овации на Венецианском кинофестивале. Одну из ролей в ленте исполнил Майк Райлэнс.

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