Тамбов, 6 сентября, 2022, 13:29 — ИА Регнум. В Тамбовской области с начала года создано 1,5 тыс. рабочих мест, до конца года их число вырастет ещё на 2,5 тысячи. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении информационной политики.

tambov. gov. ru Максим Егоров

ФКП «Тамбовский пороховой завод» объявил о наборе 500 новых сотрудников в текущем году, а к 2025 году штат предприятия увеличится ещё на 3 тыс. человек. Это связано с ростом объёмов производства и расширением производственных мощностей. Также на заводе с 1 сентября вдвое увеличена заработная плата.

Создание новых рабочих мест с достойной оплатой труда — одно из приоритетных направлений работы обладминистрации. Так, с начала года благодаря реализации ряда инвестиционных проектов количество рабочих мест в регионе увеличилось на 1 тыс. единиц, а до конца года их число вырастет ещё на 2,5 тысячи.

«Поручил моей команде полностью перестроить работу с инвесторами, и мы уже видим вполне реальные результаты. Это важно не только с точки зрения развития экономики региона и увеличения налоговых поступлений в бюджет. Привлечение инвестиций в промышленность и сельское хозяйство региона имеет огромный социальный аспект, ведь это — рабочие места для жителей Тамбовщины. Имеет решение и вопрос зарплат. Чем больше производств начнёт работать в регионе, тем выше среди них конкуренция за квалифицированных специалистов. Предприятия вынуждены будут предлагать лучшие финансовые условия, иначе останутся без сотрудников», — подчеркнул врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров .

Напомним, во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным руководитель Тамбовщины Максим Егоров рассказал, что в ближайшее время в регионе будут реализованы 12 крупных инвестпроектов с общим объёмом инвестиций 128 млрд рублей. Это даст жителям Тамбовщины ещё 4 тыс. рабочих мест.