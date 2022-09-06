Кувандык, Оренбургская область, 6 сентября, 2022, 13:29 — ИА Регнум. В восточной части Оренбургской области 6 сентября полностью потушили крупный ландшафтный пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

ГУ МЧС по Оренбургской области Травяной пожар

«По оперативной информации, активное горение на очагах природных пожаров отсутствует. В 15:00 по местному времени (13:00 мск) объявлена полная ликвидация пожара», — заявили в ведомстве.

На месте остаются пожарные расчёте для того, чтобы контролировать ситуацию и предотвратить повторные возгорания.

Напомним, бушующие природные пожары на востоке Оренбуржья стали причиной для объявления режима ЧС межмуниципального характера 2 сентября. В Адамовском районе огонь перекинулся на жилые дома и надворные постройки. К тушению пожаров привлекали самолеты МЧС и Минобороны.