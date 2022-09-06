Волгоград, 6 сентября, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Ежегодную денежную выплату в связи с началом учебного года предлагают ввести в России депутаты Волгоградской областной думы, сообщает 6 сентября корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Школьный базар в магазине

Инициативу планируют направить в Государственную думу РФ. Согласно проекту, опубликованному на сайте регионального парламента, выплату в размере 15 тысяч рублей предполагается предоставлять родителям или законным представителям каждого школьника, имеющего российское гражданство, предусмотрена и ежегодная индексация выплаты.

По прогнозам, численность школьников в России 2023 году составит 18,8 млн человек. В случае, если законопроект получит поддержку и вступит в силу с 1 января 2023 года, расходы оцениваются в 282 млрд рублей, источником может стать фонд национального благосостояния.

Законопроект направлен в профильный комитет по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов Волгоградской облдумы.