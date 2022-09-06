Париж, 6 сентября, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Во Франции в преддверии холодной зимы возрос спрос на российские валенки, сообщает Le Monde.

akk_rus Валенки

Издание ссылается на социсследования Odoxa, в которых отмечен спрос на продукцию Выльгортской сапоговаляльной фабрики (Республика Коми). Однако санкции сильно усложняют доставку теплой обуви из России. Более находчивые французы разобрались с почтовой доставкой через Ebay, и уже делятся положительными отзывами о производителе валенок из Коми в Сети.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЕС считают, что смерть от холода Европе пока не грозит.