Кишинёв, 6 сентября, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Муниципалитет Кишинёва впервые выделил 5 млн леев (около 15,7 млн рублей) на археологические раскопки в старой части города. Об этом на брифинге заявил лидер фракции Партии социалистов в муниципальном совете депутатов столицы Молдавии Александр Одинцов.

Guttorm Flatabø Железнодорожный вокзал Кишинева

По его мнению, нужно начинать масштабные раскопки. Кроме того, депутат выступает за создание на местах миниатюр обнаруженных объектов Средневековья.

«Уверен, что Кишинёв значительно старше объявленной даты его рождения — 1436 г. Если в центре столицы появятся такие миниатюры, то это даст толчок развитию туризма», — сказал депутат.

Одинцов также заявил, что нужно не только вести раскопки, но реставрировать памятники, сохранять историческое наследие. Он предложил пересмотреть расходы на бюджет столицы на 2023 год.