Айбак, Афганистан, 6 сентября, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Должностные лица больницы уезда Нижний Дарайе-Суф в Афганистане выражают обеспокоенность увеличением числа больных холерой. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Nikatv.ru В больнице

Представители органов здравоохранения уезда заявили, что число больных холерой в уездной больнице на 20 коек за последние несколько дней превысило 250 человек.

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По словам сотрудника медучреждения, число заразившихся увеличивается с каждым днём, и ежедневно в больницу госпитализируют от 20 до 30 больных, и уже есть два случая заболевания со смертельным исходом.

«Если департамент здравоохранения Самангана не окажет помощь больнице уезда Нижний Дарайе-Суф, уровень смертности возрастёт, что приведёт к гуманитарной трагедии», — заявляют чиновники.

Мулла Мохибулла Бахари, глава департамента здравоохранения Самангана, сообщил: «В уезд Нижний Дарайе-Суф для отбора проб и хлорирования питьевой воды направлена рабочая группа из шести человек совместно с работниками здравоохранения офиса ЮНИСЕФ. Команда отвечает за защиту людей, информирование населения о холере и предоставление базовой медицинской помощи местным жителям».