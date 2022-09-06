Лондон, 6 сентября, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Фунт стерлингов, который в последние недели находился в отчаянном положении, получил столь необходимый ему импульс к росту, но пока неизвестно, долго ли он продлится, сообщает Bloomberg.

Petr Kratochvil Фунт стерлингов

Во вторник 6 сентября фунт поднялся на 0,7% до $1,16 после того, как накануне опустился до самого низкого уровня с марта 2020 года. Его подъем подогрели сообщения о том, что новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс разработала планы по предотвращению энергетического кризиса в стране.

Британская валюта снижалась уже три месяца подряд из-за опасений по поводу инфляции, перспектив рецессии и будущей политики нового премьер-министра, однако опрошенные Bloomberg аналитики прогнозируют, что к марту 2023 года она поднимется до $1,19.

Тем не менее индикаторы указывают на то, что успех фунта может оказаться мимолетным.

За 2022 год фунт подешевел почти на 15% по отношению к доллару, отстав от большинства валют развитых государств.

«Ключом к тому, будет ли отскок устойчивым, является доверие к правительству в отношении того, во что обойдется план и удастся ли предотвратить дальнейшее увеличение бюджетного дефицита», — считает старший валютный стратег гонконгского отделения корпоративного и инвестиционного банка Credit Agricole CIB Дэвид Форрестер.