поселок Юрья, , 13:23 — REGNUM В Юрьянском районе в многоквартирном жилом доме при проведении ремонтных работ произошел хлопок газовоздушной смеси. Об этом сообщает управление МЧС по Кировской области.

Дом в поселке Юрья после взрыва пресс-служба управления МЧС по Кировской области

По данным спасателей, инцидент произошел в поселке Юрья, на улице Ленина, 18. Хлопок не сопровождался последующим возгоранием. Несущие конструкции здания повреждены не были. Дом не газифицирован.

По предварительным данным, пострадали двое взрослых, которых направили на осмотр в медицинское учреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о газоанализаторах в квартирах разработают депутаты комитета Госдумы по ЖКХ. Если закон найдет поддержку, устанавливать приборы будут в порядке очереди и за счет собственников. В случае утечки газоанализаторы автоматически отключают газ или громко сигнализируют о ЧП.

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