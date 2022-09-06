Москва, 6 сентября, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Страны Запада не выполняют свои обещания, не принимая решений об исключении антироссийских санкций, препятствующих доступу продовольствия из России на мировые рынки. Об этом 6 сентября заявил на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

«Наши западные коллеги сейчас не делают того, что нам было обещано по линии генерального секретаря ООН, а именно не принимают решения об исключении логистических санкций, которые препятствуют свободному доступу зерна и удобрений на мировые рынки», — сказал он.

Также глава МИД РФ отметил, что в данный момент российская сторона вместе с ООН ведёт работу над тем, чтобы ранее подписанные в Стамбуле договорённости были выполнены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор второго европейского департамента российского МИД Сергей Беляев заявил, что Россия будет отвечать на угрозы от приёма Финляндии и Швеции в НАТО в зависимости от размещения там военных баз и вооружений.