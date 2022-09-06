Москва, 7 сентября, 2022, 00:00 — ИА Регнум. По приглашению председателя Госдумы Вячеслава Володина Россию 7−10 сентября посетит спикер парламента КНР Ли Чжаньшу, сообщает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Спикер парламента КНР Ли Чжаньшу примет участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

В Москве Володин и Ли Чжаньшу проведут двустороннюю встречу, в ходе которой обсудят актуальные вопросы межпарламентского сотрудничества.

Также запланирована встреча председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей с лидерами фракций в Государственной думе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, высшего законодательного органа Китая, также посетит Монголию, Непал и Южную Корею во время поездки, запланированной на 7−17 сентября.