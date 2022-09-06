Москва, 6 сентября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Нефть 5 сентября развивала отскок от многомесячных минимумов и в моменте доходила до отметки $97 за баррель, которая спровоцировала отступление под $96 на закрытии, заявила корреспонденту ИА REGNUM специалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентина Милашевская.

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«По итогам дня нефть марки Brent прибавила почти 3%, но сегодня, 6 сентября, снова торгуется под давлением, тестируя отметку $95.

Скачок котировок, спровоцированный снижением квот ОПЕК+, оказался непродолжительным. Трейдеры быстро вернулись в реальность, продолжая оценивать перспективы заключения ядерной сделки и общего охлаждения спроса на фоне ослабления мировой экономики.

Переговоры США и Ирана снова затягиваются, но на рынке крепнет осознание того, что в этот раз соглашение будет достигнуто, и это сдерживает порывы потенциальных покупателей.

При этом нельзя не отметить, что попытки стабилизации цен, хотя угроза тестирования отметки $90 сохраняется, тем более что баррель не в состоянии закрепиться за пределами уровня $95.

Похоже, продажи на росте будут оставаться актуальными в ближайшие дни и недели, так что рассчитывать на уверенное возвращение выше $100 по-прежнему не стоит.

На данном этапе поддержку рынку может оказать разве что сезон ураганов, если затронет отраслевые объекты на побережье Мексиканского залива.

В остальном крепкий доллар, угроза рецессии и перспектива возвращения иранской нефти не благоприятствуют устойчивому росту Brent», — считает эксперт.

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