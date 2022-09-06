Владивосток, 6 сентября, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Для регионов Дальнего Востока необходимо предусмотреть специальные коэффициенты, а также разработать новые методики для его развития. Об этом заявил на VII Восточном экономическом форуме 6 сентября глава Якутии Айсен Николаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Дарья Драй ИА REGNUM Восточный экономический форум

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«Когда мы начинаем соревноваться по единой методике с регионами, где с транспортной доступностью и другими вопросами уже давно всё решено, то как мы можем здесь выдерживать конкуренцию. В стране появилась масса новых подходов, но у регионов Дальнего Востока должны быть определенные коэффициенты, чтобы мы могли развиваться активнее. Причем не догонять, а развиваться быстрее всех. Исходя из внешней обстановки и разворота на Восток это необходимость для всей страны», — отметил Айсен Николаев.

Он отметил, что пока инвестиций регионам ДФО недостаточно, и существует запрос на пересмотр методик развития субъектов Дальнего Востока. Сейчас стране нужны БАМ и Транссиб, но их использование затрудняет низкая провозная способность путей, также отметил глава Якутии. Строительство транспортной и социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке нужно ускорять, констатировал он.

«Без выхода Дальнего Востока на Азиатско-тихоокеанский регион мы не можем развиваться как страна», — считает Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке проходит VII Восточный экономический форум. Якутия планирует заключить в ходе мероприятия порядка 40 соглашений на 330 млрд рублей.