Без выхода Дальнего Востока в АТР Россия не сможет развиваться — мнение
Владивосток, 6 сентября, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Для регионов Дальнего Востока необходимо предусмотреть специальные коэффициенты, а также разработать новые методики для его развития. Об этом заявил на VII Восточном экономическом форуме 6 сентября глава Якутии Айсен Николаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.
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Он отметил, что пока инвестиций регионам ДФО недостаточно, и существует запрос на пересмотр методик развития субъектов Дальнего Востока. Сейчас стране нужны БАМ и Транссиб, но их использование затрудняет низкая провозная способность путей, также отметил глава Якутии. Строительство транспортной и социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке нужно ускорять, констатировал он.
Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке проходит VII Восточный экономический форум. Якутия планирует заключить в ходе мероприятия порядка 40 соглашений на 330 млрд рублей.