Уфа, 6 сентября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Поддержку жителям Башкирии, которые находятся в командировке в Донбассе, поручил оказывать глава республикиРадий Хабиров. Об этом 6 сентября он сообщил на заседании правительства в центре управления регионом.

Mos.ru Врачи

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«Там работают наши медики. Берегите и очень внимательно относитесь к тем, кто ездит туда. Там непросто. Был момент, когда помните, обстрел был тяжелый, в больнице повылетали все окна, и наших медсестёр прятали в подвале. Было такое. Тем не менее, ни один врач оттуда не уехал, не испугался. Продолжают работать, это тоже дорогого стоит. Это настоящее мужество и профессионализм», — заявил он.

Глава региона напомнил, что в Донбассе работают и дорожные рабочие из Башкирии.

«Там дорог практически не было, все в ямах было. Сейчас эту часть территории мы приводим в порядок», — заявил он.

Хабиров отметил, что в Донбассе работают и строители из Башкирии, которые в том числе построили детскую площадку.

«Там еще отбойные молотки работали, а дети там уже играли», ­ — сообщил глава региона, отметив, что Башкирия будет продолжать помогать Донбассу.

«Для нас это принципиальная и приоритетная задача», — заявил он.

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