Москва, , 13:20 — REGNUM При необходимости Россия будет готова оказать Китаю военную поддержку. Об этом 6 сентября сообщил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Россия и Китай Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, на такой шаг Россия пойдет и в случае, если Пекин решит установить контроль над островом Тайвань.

«Сами учения призваны ответить на резко возросшие риски на Дальневосточном театре боевых действий. Данные учения — это вклад в поддержку Китая. А при необходимости нам возможно нужно будет и в военном, а не только в политическом плане помочь Пекину, если там будет принято решение о проведении операции по установлению контроля над мятежным островом Тайвань», — сказал Коротченко.

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