Чебоксары, , 13:20 — REGNUM В Чувашии планируют снизить ипотечную ставку до 0,1% для участников добровольческого батальона «Атăл» и сотрудников лесничеств. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики.

Ипотека Иван Шилов © ИА REGNUM

Правительство разработало проект постановления о снижении ставки по сельской ипотеке для отдельных категорий граждан. Он предусматривает уменьшение ставки до 0,1% по ипотечным кредитам для лиц, проходящих военную службу в батальоне связи «Атăл», и молодых специалистов бюджетных учреждений в сфере лесоводства и лесозаготовки.

Кроме того, до 0,5% предлагается сократить ипотечную ставку для других бюджетников, занятых в лесной отрасли.

Напомним, по ставке 0,1% могут получить ипотечные кредиты многодетные семьи, а также молодые специалисты — аграрии, социальные работники и ветеринары. Ставка 0,5% предусмотрена для работающих в АПК и на муниципальной службе, 1% — для занятых в социальной сфере, противопожарной службе, потребительской или сельскохозяйственной кооперации.

Напомним, в августе 2022 года власти заявили, что в Чувашии для предприятий, занятых в сфере высоких технологий, разработали проекты по жилищной поддержке. Речь идёт о единовременной выплате на первый взнос при покупке жилья и снижении ставки по ипотеке.

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Как сообщало ИА REGNUM , в августе в Чувашии единовременную выплату добровольцам батальона «Атăл», которые примут участие в специальной военной операции, увеличили с 200 тыс. рублей до 300 тыс. рублей. Тогда же власти заявляли о разработке иных мер государственной поддержки.

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