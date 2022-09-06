Джелалабад, Афганистан, 6 сентября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В афганской провинции Нангархар в уезде Чапархар человек по имени Баз Мохаммад убил своего брата Хасан Хана. Об этом сообщает газета «8 Собх».

mosaic36 Убийство

Согласно источникам, мотивом убийства стали семейные распри.

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Представители полиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Нангархаре заявляют, что Баз Мохаммад пытался скрыться с места происшествия, но был арестован.

Напомним, что в этот же день в Нангархаре вдова была застрелена своими двоюродными братьями.