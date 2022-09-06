Королевский театр Мадрида выступит в Нью-Йорке
Мадрид, 6 сентября, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Королевский театр Мадрида представит «Праздник испанской музыки» в нью-йоркском Карнеги-холле 15 сентября. Об этом пишет агентство EFE.
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Театр
«Впервые с момента своего открытия в XIX веке Королевский театр Мадрида везет свою труппу в США, возвращаясь к международным гастролям, прерванным во время пандемии», — говорится в заявлении.
Выступление состоится в рамках Национального месяца испаноязычного наследия.