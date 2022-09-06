Пермь, , 13:18 — REGNUM Увеличилась стоимость строительства инфекционной больницы по ул. Леонова, 84 в Перми. Это связано с изменением сметы для строительства лечебного корпуса на втором этапе реализации проекта, сообщает Business Class со ссылкой на минстрой региона.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Летом стоимость возведения клиники достигла 4,3 млрд рублей. Сейчас после корректировок она составила 5,4 млрд рублей.

Работы на объекте сейчас продолжаются работы. На вспомогательном корпусе строители идут фасадные и кровельные работы. Внутри здания — штукатурят стены и монтируют инженерные системы, завершают стяжку полов. В рамках второго этапа готово свайное поле, монтируется каркас лечебного корпуса. Планируется, что объект введут в строй в 2023 году.