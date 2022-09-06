Пермь, 6 сентября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Увеличилась стоимость строительства инфекционной больницы по ул. Леонова, 84 в Перми. Это связано с изменением сметы для строительства лечебного корпуса на втором этапе реализации проекта, сообщает Business Class со ссылкой на минстрой региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Летом стоимость возведения клиники достигла 4,3 млрд рублей. Сейчас после корректировок она составила 5,4 млрд рублей.

Работы на объекте сейчас продолжаются работы. На вспомогательном корпусе строители идут фасадные и кровельные работы. Внутри здания — штукатурят стены и монтируют инженерные системы, завершают стяжку полов. В рамках второго этапа готово свайное поле, монтируется каркас лечебного корпуса. Планируется, что объект введут в строй в 2023 году.