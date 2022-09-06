Владивосток, 6 сентября, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Главы Татарии и Иркутской области 6 сентября на Восточном экономическом форуме подписали план мероприятий до 2025 года по реализации соглашения о сотрудничестве. Рустам Минниханов и Игорь Кобзев договорились об укреплении межрегиональных связей и расширении взаимодействия, сообщает пресс-служба главы РТ.

Kremlin.ru Восточный экономический форум

Минниханов подчеркнул, что Татария и Иркутская область являются крупными промышленными регионами. Надо активизировать контакты, добавил глава РТ.

В свою очередь Кобзев подтвердил заинтересованность в изучении опыта Татарии в работе министерств и ведомств.

Товарооборот между регионами составляет порядка 6 млрд рублей. Из Татарии в Иркутскую область поставляются грузовые автомобили, дизтопливо, бензин, мазут, шины, стекло, моющие средства и парфюмерия. Из Иркутской области завозят лекарственные препараты, парфюмерные и косметические средства, кабели, соль и другие товары.

Как сообщало ИА REGNUM, главы Татарии и Хакасии 6 сентября подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

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