Москва, , 13:17 — REGNUM Отметив четвертую сессию роста подряд, 5 сентября пара доллар/рубль коснулась максимумов середины августа в районе 61,40 руб., но к концу сессии вернулась под 61 руб., ограничившись ростом в пределах 0,5%, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Рубль

«Сегодня, 6 сентября, котировки испытывают трудности с возобновлением восходящего импульса, удерживаясь под отметкой 61 руб.

Рубль продолжает плавно смещаться в более низкий диапазон, но движение происходит планомерно, и пока не выходит за рамки фазы консолидации. Это означает, что на определенном этапе резкий прорыв все же должен состояться, и, скорее всего, пара пойдет в северном направлении.

Режим ожидания на рынке продлится до тех пор, пока власти не объявят о возобновлении модифицированного бюджетного правила, а масштабы ослабления нашей валюты будут зависеть от параметров интервенций.

Что касается прочих факторов, их влияние на «россиянина» остается опосредованным. Доллар на международной арене слегка отступил от новых 20-летних максимумов, но остается вблизи верхней границы диапазона.

Нефть же испытывает трудности с вектором движения после неудачных попыток продолжить недавнее восстановление от минимумов.

Ближайшим ориентиром для доллара остается зона 60-61 руб., успешное прохождение которой откроет дорогу первым делом к 62 руб. В более отдаленной перспективе по-прежнему ожидается движение пары к 70 рублей», — полагает эксперт.

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