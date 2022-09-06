Париж, , 13:16 — REGNUM Французская компания Total предоставляет скидку в размере 20 евроцентов за литр топливо, которая суммируется со скидкой правительства, передает BFM TV.

Заправка Pixabay.com

Скидка будет действовать до 31 октября. Программа касается почти 3500 станций. Скидка в 20 центов суммируется со скидкой в 30 центов от государства.

Цена на топливо упала до 1,34 евро за литр SP95 и около 1,50 евро за дизель. По данным компании Total, экономия может достигать «около 25 евро». С другой стороны, понижение цен на топливо вызвало прилив автомобилистов на станциях Total. Некоторые станции закрылись через несколько часов из-за отсутствия топлива.

«Они сошли с ума. Бесполезно делать запасы, так как эта акция длится два месяца. Эти люди способствуют дефициту», — реагирует Франсис Пусс, президент станции технического обслуживания и нового энергетического филиала Mobilians.

На Корсике несколько заправок Esso решили приостановить раздачу топлива из-за отсутствия клиентов. Менеджеры осуждают недобросовестную конкуренцию группы Total, которая применяет скидку в 20 центов за литр топлива.