Владивосток, 6 сентября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. На сессии ВЭФ-2022 «Рыбная отрасль: новые горизонты» эксперты обсуждали проблемы отрасли, перспективы, нововведения.

(сс) timquijano Мороженая рыба

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Отмечается, что рынок замороженной рыбной продукции упал в два раза в связи с санкциями Запада. Раньше США составляли 40% экспорта Дальнего Востока и практически всего Севера. Теперь этого нет. Есть ли будущее у рыбной отрасли?

«Мы оказались в крайне зависимой позиции. Но не было бы счастья, да несчастье помогло. С двигателями разберемся с помощью Трансмашхолдинг, а НИИ «Курс» готовы поставлять нам российское оборудование, оно уже готово. Остальные критические позиции мы заместим в ближайших три года. Финансирование на это получено от государства. Мы уже построили 20 рыбоперерабатывающих заводов, 13 из них — на Дальнем Востоке», — рассказал о возможности импортозамещения статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил и другие важные проблемы для рыбной отрасли: теневой сектор и незаконный оборот продукции, инвестиции в заводы и судостроение, новые маршруты логистики и гарантия качества конечного продукта.

При этом, эксперты выразили мнение, что изменяющийся порядок в рыбной отрасли станет точкой роста.

Как сообщало ИА REGNUM, в России необходимо ввести государственное регулирование рыбной отрасли. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM выразил депутат Законодательного собрания Оренбургской области Нурлан Мунжасаров (КПРФ).