Владивосток, 6 сентября, 2022, 17:54 — ИА Регнум. В рамках Восточного экономического форума подписано соглашение о реализации мероприятий по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения популяций птиц семейства соколиных, в частности кречета. Соответствующее соглашение подписали Минприроды России и «Норникель». Соглашение рассчитано на два года — с 2022 по 2023 год, и предусматривает финансирование в объеме 50 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды России.

Вячеслав Синкевич Кречеты

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В рамках реализации соглашения предусмотрен широкий спектр работ — от генетических исследований до слежения за птицами при помощи спутниковых передатчиков.

«Кречет — наиболее редкий вид, страдающий от климатических изменений и антропогенного воздействия. Мы понимаем, что работы по восстановлению и сохранению исчезающих видов требуют сильной научной базы и квалифицированных специалистов. Надеемся, наша поддержка будет способствовать привлечению к этой проблеме профессионалов своего дела. Тем более, кречет, самый крупный из соколов, и за последние 20 лет его популяция снизилась в России почти в три раза из-за браконьерства. Сегодня приблизительная численность кречета в России оценивается в 3,5−5 тысяч гнездовых пар. На данный момент предусмотрено создание исследовательских участков на двух территориях — Ямале и Камчатке, где размещается самая большая популяция птиц», — заявил Андрей Грачев.

Соглашение было заключено в рамках федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развития экологического туризма». Норникель инициировал масштабное исследование по изучению биоразнообразия в трёх российских регионах, где находятся производственные активы компании. Целью является определение зоны воздействия и оценка текущего состояния экосистем.

Отметим, что 2 сентября дан старт первому масштабному проекту «Беломедвежья перепись» на острове Врангеля, целью которого является мониторинг, уточнение численности, обновление сведений о половозрастной структуре подвида, оценка состояния группировки и местообитания самого крупного наземного хищника. Первый этап экспедиции продлится около месяца.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Приморье в нацпарке «Земля леопардов» фотоловушка впервые зафиксировала амурскую тигрицу с пятью котятами. Случилось это накануне второго Международного форума по сохранению тигра, который проходит во Владивостоке 5 сентября.

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