Салехард, , 13:14 — REGNUM Во всероссийском детском центре «Океан» со следующего года будут отдыхать вдвое больше школьников с Ямала. К такому решению пришёл губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, посетив центр во время рабочей поездки во Владивосток, сообщает пресс-служба главы региона.

Дальневосточный центр «Океан» Пресс-служба губернатора ЯНАО

Всероссийский детский центр «Океан» на берегу Японского моря — один из четырёх крупнейших детских центров в стране, наряду с «Орлёнком», «Артеком» и «Сменой». Ежегодно «Океан» принимает до 16,5 тысячи детей со всей страны и зарубежья в возрасте от 12 до 18 лет.

Этим летом в «Океане» отдохнул 21 школьник из разных муниципальных образований Ямала. Путёвки ямальские ребята получили за победы и призовые места на конкурсах и олимпиадах различных уровней. В центре «Океан» для них были организованы развлекательная программа и образовательная, которая включала в себя тематические конференции, конкурсы проектов, профориентацию, мастер-классы от специалистов Дальневосточного федерального университета и многое другое. Путёвки и путь до «Океана» и обратно оплачены из бюджета ЯНАО.

«Это отличный центр, где ямальские дети могут не только отдохнуть, но и получить новые знания, пообщаться со сверстниками со всей страны, найти друзей и, конечно, насладиться природой Дальнего Востока. Мы стремимся к тому, чтобы у ребят с Ямала была не просто возможность побывать в лучших образовательных центрах страны, но и выбирать между ними в зависимости от своих увлечений. У нас есть возможность увеличить вдвое число детей, которые смогут поехать в «Океан», — отметил Дмитрий Артюхов.

На Ямале ежегодно увеличивается квота, по которой дети могут бесплатно отдохнуть в лагерях, в том числе лучших детских центрах страны. С января 2022 года по сегодняшний день отдохнули в «Артеке» — 121 ребенок из ЯНАО, «Смене» — восемь, «Орлёнке» — 10 детей и «Океане» — 21 ребенок.