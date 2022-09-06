Вашингтон, 6 сентября, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Боевик «Топ Ган: Мэверик» режиссёра Джозефа Косински стал пятым самым кассовым фильмом в США. Об этом пишет портал Collider.

Кадр из трейлера Том Круз в фильме «Топ Ган: Мэверик»

Так, картина собрала в домашнем прокате более $700 млн, что является пятым лучшим результатом в США. В то же время мировые сборы ленты в настоящий момент составляют более $1,4 млрд.

Напомним, мировая премьера боевика «Топ Ган: Мэверик» состоялась 27 мая 2022 года. Главную роль в фильме сыграл Том Круз.