Энергодар, Бывш. УССР, 6 сентября 2022, 13:13 — REGNUM Город Энергодар в Запорожской области остался без электричества, слышны звуки взрывов. Об этом сообщает 6 сентября РИА Новости.
В администрации города сообщили об обстрелах со стороны киевских войск, повредивших линию электропередачи в районе Запорожской АЭС.
Как сообщало ИА REGNUM, Энергодар и территорию расположенной рядом Запорожской АЭС регулярно обстреливают ВСУ. В марте территорию АЭС освободили российские военные.
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