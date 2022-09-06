Энергодар, Украина, 6 сентября, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Город Энергодар в Запорожской области остался без электричества, слышны звуки взрывов. Об этом сообщает 6 сентября РИА Новости.

Mil.gov.ua Обстрел

В администрации города сообщили об обстрелах со стороны киевских войск, повредивших линию электропередачи в районе Запорожской АЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, Энергодар и территорию расположенной рядом Запорожской АЭС регулярно обстреливают ВСУ. В марте территорию АЭС освободили российские военные.

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