Тбилиси, , 13:12 — REGNUM Депутат парламента Грузии Хатия Деканоидзе, возглавляющая фракцию оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД), добиваться включения в санкционные списки ряда сограждан, которых она подозревает в помощи России. Об том она призналась 6 сентября перед журналистами.

Хатия Деканоидзе Parliament.ge

Она прокомментировала сообщение, что в б. УССР подготовили список из 15 человек, в отношении которых Киев будет требовать ввести санкции. Из них 12 оказались жителями Грузии. Деканоидзе заявила о причастности к составлению списка.

«Любой человек, который способствует российскому влиянию, разумеется, должен быть под санкциями, и я лично сделаю для этого всё», — сказала депутат.

Напомним, ЕНД после утраты большинства в парламенте Грузии в ходе выборов 2012 года остаётся крупнейшей оппозиционной партией в стране. «Националы» с тех пор проиграли все выборы, но не оставляют попыток вернуть власть другими способами. Они постоянно обвиняют правящую партию «Грузинская мечта» в «пророссийскости» и в уводе страны с пути евроинтеграции.

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