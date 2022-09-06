Ижевск, 6 сентября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Аграрии Удмуртии до настоящего момента намолотили 777 тыс. тонн зерна. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава республики Александр Бречалов. Обработано пока 86% посевных площадей.

Александр Погожев ИА REGNUM Помол зерна

«Это уже максимум последнего десятилетия», — констатировал глава региона.

Также рекордного показателя удалось добиться по урожайности, она составила 28,4 центнера с гектара. Максимальная урожайность зафиксирована на предприятии «Россия» Можгинского района — 45,5 центнеров с гектара.

Этот же район лидирует по валовому сбору зерна — 86 тыс. тонн, в Алнашском районе собрали 76,4 тыс. тонн, в Вавожском — 66,7 тыс. тонн.

Бречалов поблагодарил всех, кто растит и убирает хлеб.

«Шагаем к миллиону тонн», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам уборочной кампании 2020 года в Удмуртии было собрано в бункерном весе 702,4 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности 22,6 центнера с гектара. В 2021 году аграрии республики собрали 496,2 тыс. тонн зерна и зернобобвых. Урожай снизился почти на 30% из-за засухи, от которой пострадали многие районы республики.