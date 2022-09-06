Москва, , 13:11 — REGNUM Депутаты Госдумы просят правительство России профинансировать реконструкцию социальных объектов шахтерских районов Ростовской области, передает корреспондент ИА REGNUM 6 сентября.

Правительство Ростовской области Zsro.ru

Соответствующее письмо в адрес главы правительства РФ Михаила Мишустина направили депутаты Госдумы от «Единой России» Екатерина Стенякина и Николай Гончаров.

На основании указания президента России Владимира Путина от 1.02.2018 г. №Пр-182 49 социальных объектов (школы, больницы, дома культуры) на территории восьми муниципальных образований Ростовской области, пострадавших от ведения горных работ, включены в план мероприятий для проведения реконструкции или строительства, отметила Стенякина.

«До 2012 года было реконструировано более 90 объектов, а на оставшиеся 49 объектов с 2018 года средства бюджета не направляются. Получается так, что поручение президента о переселении граждан из ветхого жилья выполняются точно и в срок. А вот о реконструкции социальных объектов как будто забыл. Сроки проведения работ и выполнения обязательств государства неоднократно переносились», — пояснила парламентарий.

По ее словам, общая прогнозная стоимость работ составляет 8,744 млрд рублей, а также 270,6 млн рублей на корректировку имеющихся проектов.

«Разработка, корректировка и пересчет сметной стоимости утвержденных ранее проектов, капитальный ремонт 33 объектов планируется осуществлять за счет государственной программы «Развитие энергетики» Минэнерго России, строительство (реконструкцию) 16 объектов за счет средств отраслевых государственных программ. На данный момент включение в бюджет средств для данных объектов согласовано всеми ответственными федеральными органами исполнительной власти», — отмечается в письме.

Авторы обратили внимание на то, что все указанные социальные объекты расположены в приграничной зоне с ЛНР.

«Данные территории принимают большое количество граждан из ЛДНР, что многократно усиливает нагрузку на объекты социальной инфраструктуры. Реконструкция указанных объектов позволит значительно усилить материально-техническую базу социальных учреждений российского Донбасса. Прошу Вас, уважаемый Михаил Владимирович, поддержать включение расходов по капитальному ремонту и строительству 49 социальных объектов Ростовской области в федеральный бюджет на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», — говорится в обращении депутатов.