Юрга, Кемеровская область, 6 сентября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. В Кемеровской области перед судом предстанет житель города Юрги по обвинению в причинении смерти по неосторожности двум людям. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Kaluga.sledcom.ru Канализационный колодец

По данным следствия, в мае 2022 года мужчина нанял без заключения трудовых договоров двоих знакомых 61 и 36 лет для прочистки канализационного колодца. При этом обвиняемый не проверил прибором загазованность коллектора, не выдал потерпевшим противогазы.

«В результате при спуске в коллектор мужчины перестали подавать признаки жизни. Обвиняемый вызвал сотрудников МЧС, «скорую помощь». Медицинские работники констатировали смерть потерпевших», — отметили в ведомстве.

Впоследствии выяснилось, что мужчины погибли от отравления оксидом углерода. Обвиняемый дал признательные показания и сотрудничал со следствием. Расследование уголовного дела к настоящему времени завершено, материалы направлены в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Челябинске трое рабочих погибли в канализационном отстойнике. Люди отравились продуктами распада канализационных вод.

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