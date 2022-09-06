Москва, , 13:10 — REGNUM Актриса актриса театра и кино Кристина Асмус сегодня, 6 сентября, не пришла в Тверской суд Москвы на рассмотрение делу о дискредитации российской армии, передают РИА Новости.

Кристина Асмус Скриншот видео на YouTube

На судебном заседании интересы Асмус представлял адвокат.

За публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, актрисе грозит штраф в размере 30-50 тыс. рублей.

ИА REGNUM сообщало, причиной возбуждения административного производства в отношении актрисы Кристины Асмус стала публикация в социальных сетях.

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