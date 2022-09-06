Асмус не явилась в суд по делу о дискредитации российской армии
Москва, 6 сентября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Актриса актриса театра и кино Кристина Асмус сегодня, 6 сентября, не пришла в Тверской суд Москвы на рассмотрение делу о дискредитации российской армии, передают РИА Новости.
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Кристина Асмус
На судебном заседании интересы Асмус представлял адвокат.
За публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, актрисе грозит штраф в размере 30-50 тыс. рублей.
ИА REGNUM сообщало, причиной возбуждения административного производства в отношении актрисы Кристины Асмус стала публикация в социальных сетях.
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