Энергодар, Украина, 6 сентября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В данный момент город Энергодар, ранее освобождённый от киевских боевиков, остался без электричества и в нём слышны взрывы. Об этом 6 сентября сообщает РИА Новости.

Федя Кузнецов Энергодар

Уточняется, что в городской администрации рассказали, что в результате обстрела со стороны бандеровцев была повреждена линия электропередачи в районе Запорожской атомной электростанции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что высокий уровень террористической опасности продолжит действовать на территории Брянской области