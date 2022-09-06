Москва, , 13:10 — REGNUM Новому премьер-министру Великобритании Лиз Трасс следует озаботиться отношениями своей страны со Францией. Об этом 6 сентября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Таиланда в Москве.

Сергей Лавров Министерство иностранных дел Российской Федерации

«Укреплять позиции этой страны на международной арене, которые явно пошатнулись после выхода из Евросоюза, и сейчас Лондон уже достаточно длительный период времени пытается компенсировать утрату этой идентичности и утрату влияния в Евросоюзе путём достаточно резких шагов на мировой арене, в том числе путём агрессивных действий по ситуации, которая сложилась вокруг (территории б. УССР)», — заявил Лавров.

«Но я думаю, что для Лиз Трасс более приоритетным, прежде чем она окончательно сформулирует свою заведомо негативную позицию по отношению к России, будет разобраться с ближайшими соседями. В том числе определиться, наконец, господин Макрон для неё кто — друг или враг? Этот вопрос повис в воздухе, так и остался неотвеченным. Я считаю, что для двух соседей разобраться с этим было бы важнее», — указал он.