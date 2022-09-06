Рамалла , 6 сентября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Палестинские заключенные достигли соглашения с администрацией израильских тюрем по улучшению условий содержания. Об этом 6 сентября сообщает Al-Mayadeen со ссылкой на заявление группировки.

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По последним данным, более тысячи палестинских заключённых согласились прекратить всеобщую голодовку после того, как администрация тюрем согласилась отменить ряд особых процедур безопасности.

«Заключенные…, после ряда предпринятых ими шагов борьбы…, смогли добиться своих требований посредством соглашения о прекращении ограничительных мер, принятых в отношении них со стороны тюремной администрации», — цитирует текст заявления Al-Mayadeen.

Ранее власти Израиля предприняли особые меры безопасности в отношении членов одной из палестинских группировок, находящихся в заключении.